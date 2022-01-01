Металлопрокат оптом и в розницу от Порт-Сталь

На нашей металлобазе можно заказать широкий сортамент металлопроката по выгодным предложениям: арматура, сетка металлическая, профильные трубы, металлические уголки, швеллер, профнастил, нержавеющая проволока, полоса стальная, лист горячекатаный, лист рифленый и другие виды металла. Мы постоянно следим, чтобы востребованные виды металлопроката всегда были в наличии на складе для заказа. Весь продаваемый у нас металл соответствует ГОСТ.

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  • выгодные цены
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  • удобные способы оплаты
  • резка металла в размер
  • быстрая отгрузка и доставка

Популярные товары

в наличии

Круг стальной 5

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 24,24 руб.
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в наличии

Арматура А1 гладкая 8

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 31,50 руб.
купить в 1 клик

в наличии

Лист горячекатаный 1.5

Ед. изм.
  • лист
  • тонна
Цена: 3 509,61 руб.
купить в 1 клик

в наличии

Квадрат стальной 10х10

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 73,33 руб.
купить в 1 клик

в наличии

Труба ВГП стальная 15х2.8

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 98,55 руб.
купить в 1 клик

 

Швеллер стальной 10П

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 1 639,26 руб.
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Балка двутавровая 12Б1

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 980,91 руб.
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в наличии

Полоса стальная 25х4

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 55,83 руб.
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Арматура А3 рифлёная 32

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 441,85 руб.
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Сетка рабица оцинк. 55х55х1,6 мм рулон

Ед. изм.
  • рул.
  • тонна
Цена: 1 702 руб.
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в наличии

Труба квадратная 80х80х3

Ед. изм.
  • м.п.
  • тонна
Цена: 549,09 руб.
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Покупка металлопроката по выгодным ценам!

Металлобаза компании ТК «Порт-Сталь» осуществляет продажи металлопроката оптовым и розничным покупателям. Принимаем заказы как у физических лиц, так и у организаций. У нас можно купить металлопрокат в любых объемах, начиная от метра и до нескольких тонн.

К каждому заказчику нашего металлопроката применяем индивидуальный подход, независимо от объема покупки. Благодаря этому мы предоставляем сервис и цены, способные приятно удивить наших заказчиков из Твери или городов Тверской области. При оптовых покупках доставка металлопроката бесплатно.

Предоставляем услуги по доставке металлопроката на территории города Твери и Тверской области. У нас вы можете не только приобрести металлопрокат, но и заказать его резку. Наши специалисты подготовят продукцию под необходимые вам размеры, будь то арматура, нержавеющий лист или любой другой вид металлопроката.

Работаем с проверенными временем компаниями металлопроката России. Металлопрокат доставляем с крупнейших баз России. Предлагаем совместные закупки металлопроката. Закажите звонок, чтобы узнать подробности.

Купить металлопрокат у нас можно по акции и со скидками. Рекомендуем ознакомиться с нашими выгодными спецпредложениями.

У нас вы можете заказать и оплатить металлопрокат наличными средствами или безналичным расчетом, выбрав любой удобный для вас способ.

Что мы можем вам предложить? В каталоге нашей компании можно заказать металлопрокат следующих видов: швеллер горячекатаный, уголок, квадрат горячекатаный, двусторонний и односторонний профнастил, проволока и полоса стальная. У нас можно купить гладкую арматуру, рифленую арматуру и стальную катанку. В наличии на металлобазе вы найдете квадратные, прямоугольные и профильные трубы. Предлагаем заказать круг горячекатаный, конструкционный, инструментальный или нержавеющий. У нас можно купить стальные листы, кладочную сетку и сетку рабица.

Хотите заказать металлопрокат с доставкой по Твери и Тверской области? Рекомендуем написать нам на почту, воспользоваться формой обратной связи или позвонить по телефону. Наши операторы предоставят всю необходимую информацию по услугам и сортаменту металлопроката.

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Основные свойства металлопроката: 
  • высокая прочность;
  • стойкость к коррозии, сильным температурным нагрузкам, износу;
  • устойчивость к ударным и весовым нагрузкам;
  • простота обработки;
  • хорошая сочетаемость с другими строительными материалами.
офис
08:30 — 17:00 без обеда
Адрес
г. Тверь, ул. 1-ая Суворова, д. 13
Телефон
+7 (4822)-45-20-19
склад
08:30 — 17:00
12:30 — 13:00 перерыв на обед
Адрес
г. Тверь, Старицкое шоссе, д.22, стр. 1
Телефон
+7 (4822)-45-20-19
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